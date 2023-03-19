Определился соперник Кабардиева по финалу гран-при «Наше дело»

Определился второй финалист Гран-при «Наше Дело» в лёгком весе.

Им стал Бекбулат Магомедов, который единогласным решением победил Обердана.

Таким образом, Бекбулат стал соперником Магомеда Кабардиева в финале гран-при.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»