Определился соперник Кабардиева по финалу гран-при «Наше дело»
Определился второй финалист Гран-при «Наше Дело» в лёгком весе.
Им стал Бекбулат Магомедов, который единогласным решением победил Обердана.
Таким образом, Бекбулат стал соперником Магомеда Кабардиева в финале гран-при.
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