Хейбати снялся с гран-при, в котором участвует Кабардиев

Мохаммад Хейбати не сможет принять участие в полуфинале Гран-при легкой весовой категории.

Такое решение боец принял в связи с полученной на тренировке травмы.

Напомним, что Хейбати должен был драться за право в финале провести бой с чемпионом NAIZA Магомедом Кабардиевым.

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