Алимханулы: «Фалькао, сколько еще мне ждать боя с тобой? До 40 лет?»

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Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы прокомментировал заявление Эскивы Фалькао о желании выйти с ним на бой.

«Давай сделаем это. Я тоже этого хочу», - ответил Жанибек на твит Фалькао.

 «Сначала первое, а потом второе. Жди меня, я иду», – сказал Фалькао.

«Я ждал тебя уже очень долго. Сколько еще мне ждать? До 40 лет?», - ответил Жанибек бразильцу.

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