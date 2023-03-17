Алимханулы: «Фалькао, сколько еще мне ждать боя с тобой? До 40 лет?»

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы прокомментировал заявление Эскивы Фалькао о желании выйти с ним на бой.

«Давай сделаем это. Я тоже этого хочу», - ответил Жанибек на твит Фалькао.

«Сначала первое, а потом второе. Жди меня, я иду», – сказал Фалькао.

«Я ждал тебя уже очень долго. Сколько еще мне ждать? До 40 лет?», - ответил Жанибек бразильцу.

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