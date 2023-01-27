Ильяс Хамзин о следующем бое: «Закрою вопросы и вернусь»

Ильяс Хамзин выссказался о своем следующем бою, который пройдёт по правилам кикбоксинга, но в перчатках ММА:

«Я никуда не ухожу, руководство RCC предложили бой по кикбоксингу, я принял его. Я ухожу из цеха ММА на один бой. Закрою вопросы в кикбоксинге и снова с головой вернусь в ММА. Хочу дальше развивать свою карьеру в этом направлении»

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