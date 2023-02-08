Кособуцкий проведет претендентский бой с Махмудовым в мае (Vesti.kz)

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) проведет следующий бой против россиянина Арсланбека Махмудова (15-0, 14 КО) в мае

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что переговоры почти завершены. Также отмечается, что соперники проведут 12-раундовый поединок, победитель которого получит бой с первым номером рейтинга. По его итогам определится обязательный претендент для чемпионского боя с действующим обладателем пояса WBC – британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Этот бой казахстанцу назначили после защиты титула WBC International во встрече с немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО). Благодаря этому успеху он защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в супертяжелом весе.

Махмудову принадлежат пояса NABA, NABF и WBC Silver в этом же дивизионе. В последнем бою он в декабре нокаутировал немецкого ветерана Михаэля Валлиша (23-6, 16 КО).

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