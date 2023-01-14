Экс-чемпион мира Уильямс о Головкине: «Он все еще лучший»

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO, американский боксер Джулиан Уильямс (28-3-1, 16 КО), поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (42-2-1, 37 КО):

«Не знаю, насколько далеко я зайду, но я думаю, что у меня еще будет шанс. Я предприму попытку получить бой с Головкиным. GGG — лучший боксер. У него больше всего поясов, у него самое громкое имя, у него есть наследие, которое с ним связано. Думаю, что он все еще лучший»

Напомним, Геннадий Головкин в свои 40 лет является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Свой последний бой он провел в сентябре прошлого года: он проиграл единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (58-2-2, 39 КО).

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