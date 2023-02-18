Оскар де ла Хойя: «Мунгуйя может быть первым, кто нокаутирует Головкина»

Промоутер Оскар де ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному бой против чемпиона мира WBA Super/IBO в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в этом году

– Боем моей мечты для Хайме Мунгуйя был бы поединок с Геннадием Головкиным. И я могу сказать под запись, что он может быть первым, кто нокаутирует Головкина. Мунгуйя действительно на это способен, будь то в среднем или во втором среднем весе. Хайме готов к большим боям в этом году. В этом году я собираюсь приложить все усилия, чтобы добиться для него боев с лучшими в среднем и суперсреднем дивизионах. Сейчас мы обдумываем то, что можно сделать для Хайме, но мой план — устроить ему поединок с Головкиным, потому что я знаю, что он может нокаутировать GGG, – заявил в интервью Fighthype.com Де ла Хойя.

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