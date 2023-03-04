Боец UFC Серегей Морозов: «Самое главное, чтобы Шавкат выстроил бой тактически правильно»

Боец UFC Сергей Морозов (19-5) поделился своим прогнозом на предстоящий поединок Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом.

«Надеюсь, Шавкат в этом поединке досрочно одолеет своего соперника. Оппонент у него, надо сказать, неплохой – ударная техника очень хорошая. Бьющий на руках особенно. Самое главное, чтобы Шавкат выстроил бой тактически правильно. Немного поборолся, на дистанции подвигался, опять поборолся. Вот и все.

Самым главным, конечно, будет победа в этом бою. Если Шавкат выигрывает, то становится в погоню за титульной гонкой. Не знаю – проспект, да, у них считается? Непобежденный, плюс все свои бои досрочно завершил победами. Он очень интересен для UFC.

Надеюсь, Шавкат выиграет досрочно, чтобы после боя-двух ему дали подраться за чемпионский пояс».

Поединок состоится в рамках турнира UFC 285 в ночь с 4-го на 5-е марта.

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