Сергей Морозов о бое Рахмонова: «Это большая победа, он увеличил свой шанс на бой за титул»

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Боец UFC Сергей Морозов о бое Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом:

«Если честно не смотрел турнир, был занят. Посмотрел нарезку боя. Я до матча говорил, что Нил очень силен на руках, у него хороший бокс. Пару раз он потряс Шавката, но Рахмонов – молодец, выдержал и сделал то, что должен был сделать. Рад за него. Это большая победа, думаю, что он увеличил свой шанс на бой за титул. Буду рад его видеть чемпионом»

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