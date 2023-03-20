Ерасыл Шукатаев вернулся на победную тропу

Казахстанский боец Ерасыл Шукатаев провел бой в рамках турнира Alash Pride в Туркестане.

Его соперником стал представитель Таджикистана Шерзод Каюмов. Бой прошел всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Шукатаеву.

Для Ерасыла эта победа стала 10 в профи, при этом он сумел закрыть свою серию неудач.

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