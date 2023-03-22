Диас Еренгаипов о ближайших планах: «Хочу закончить историю с китайцем»

Чемпион лиги NAIZA Диас Еренгаипов в интервью «Вестнику ММА» о своих планах:

«Хотел бы завершить историю с Санляном, у него высокий fightmatrix, я готовился на него. Нурбек Карабала обещал 6 июле турнир в Астане, и был бы хороший конкурентный наш бой в рамках первой защиты, и главное приедут все мои болельщики»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»