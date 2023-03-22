Диас Еренгаипов о ближайших планах: «Хочу закончить историю с китайцем»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион лиги NAIZA Диас Еренгаипов в интервью «Вестнику ММА» о своих планах:

«Хотел бы завершить историю с Санляном, у него высокий fightmatrix, я готовился на него. Нурбек Карабала обещал 6 июле турнир в Астане, и был бы хороший конкурентный наш бой в рамках первой защиты, и главное приедут все мои болельщики»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий