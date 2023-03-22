Кайрат Ахметов обратился к Тайсултанову: «Выше голову»
Экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов обратился к претенденту на титул NAIZA Имрану Тайсултанову:
«Выше голову, вернешься сильнее»
Тайсултанов проиграл нокаутом в бою за титул казахстанской лиге Руслану Шамилову.
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