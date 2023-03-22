Шавкат Рахмонов построит дом для пострадавшим от паводков

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов посетил село Кобда, где обратился к семьям, пострадавшим от паводков: «В селе начинается строительство 24 домов, я также решил внести свой вклад. «Беда приходит без предупреждения», говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены испытанием, с достоинством справляетесь»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Молодец. Надо помогать в трудную минуту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий