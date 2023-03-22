Шавкат Рахмонов построит дом для пострадавшим от паводков

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов посетил село Кобда, где обратился к семьям, пострадавшим от паводков: «В селе начинается строительство 24 домов, я также решил внести свой вклад. «Беда приходит без предупреждения», говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены испытанием, с достоинством справляетесь»

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