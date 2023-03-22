Шавкат Рахмонов дал совет начинающим спортсменам: «Соблюдайте режим и не спешите»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов дал советы начинающим спортсменам.

«Соблюдайте режим и не спешите, так как спешка может привести к ошибкам. Надо уметь ждать, необходимо терпение. Любой прием отрабатывается постепенно, он может не сразу получится, будь то удушающий или какой либо другой прием, возможно его надо будет повторить тысячу раз», – поделился спортсмен.

В последнем бою Рахмонов сразился с американцем Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде.

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