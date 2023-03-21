Шакат Рахмонов о встрече с президентом Казахстана: «Очень понравилась его простота»

Боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане во время праздничного мероприятия, посвященного Наурызу (праздник весны).

Сегодня в Астане встретился с Президентом Республики Казахстан. Во время встречи мне очень понравилась его простота. Он сказал, что мы встретимся, он примет меня лично. Я очень рад. Алга, Казахстан!», – сказал боец.

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