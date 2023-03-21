Шавкат Рахмонов встретился с президентом Казахстана

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов увиделся с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Астане во время праздничного мероприятия, посвященного Наурызу (праздник весны).

Токаев поздоровался со спортсменом и похвалил его за успехи.

 

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