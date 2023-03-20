Саламат Исбулаев завершил второй бой досрочной победой

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев продолжает победное шествие по турнирам лиги Alash Pride.

После победного дебюта Исбулаев задушил уже в первом раунде Искандара Тиловова.

Таким образом, Саламат идет на рекорде 2-0 в профи.

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