Саламат Исбулаев завершил второй бой досрочной победой

Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев продолжает победное шествие по турнирам лиги Alash Pride.

После победного дебюта Исбулаев задушил уже в первом раунде Искандара Тиловова.

Таким образом, Саламат идет на рекорде 2-0 в профи.

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