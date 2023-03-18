Кудайбергенов установил рекорд UAE Warriors

Казахстанский боец ММА Рустем Кудайбергенов на турнире UAE Warriors в Абу-Даби установил рекорд лиги, одержав самую быструю победу нокаутом в истории

Официально в протоколе значится победа Кудайбергенова над узбеком Ильхоном Назимовым нокаутом за 8 секунд.

Это первый бой Рустема в UAE Warriors, причем вышел он на коротком уведомлении.

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