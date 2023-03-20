Призовые Рыбакиной в Индиан-Уэллсе – 1.3 миллиона долларов

Елена Рыбакина впервые в карьере одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко и завоевала первый в карьере титул серии WTA 1000. За победу на турнире казахстанка получила 1000 рейтинговых очков и заработала 1 262 220 долларов (588 510 075 тенге). Отметим, что общий призовой фонд турнира составил 8 800 000 долларов.

Также благодаря победе первая ракетка Казахстана поднимется на три строчки в мировом рейтинге и станет 7-й ракеткой мира.