Рыбакина о победе в Индиан-Уэллсе: «Ощущения потрясающие»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в Индиан-Уэллсе.

- Поздравляем с победой. Каково это – быть чемпионкой здесь, в Индиан-Уэллсе?

– Да, ощущения потрясающие. Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь.

- Что вы смогли сделать сегодня для того, чтобы впервые в карьере обыграть Арину Соболенко?

– Я думаю, что важное значение имел первый сет. У нас обеих были шансы, но в конце концов все сложилось в мою пользу. Поэтому я думаю, что важное значение сыграл первый сет, а затем мне было немного легче начать вторую партию с раннего брейка. Затем условия тоже немного изменились. В конце второго сета стало очень ветрено, поэтому на одной стороне корта было трудно играть. Но поскольку я имела преимущество в счете, я думаю, что это и сделало результат сегодня.

- Арина сказала, что начала расстраиваться и возвращаться к старым привычкам. Интересно узнать, могли бы вы почувствовать, что, сыграв с ней уже в прошлом, а затем на Открытом чемпионате Австралии – 2023, она, можно сказать, вернулась к себе прежней.

– Да, конечно, по сравнению с матчем в Австралии, который был другим, особенно этот первый сет, ведь она допустила несколько двойных ошибок, что дало мне преимущество. Но тогда я не воспользовалась этой возможностью с первого раза. Так что, конечно, я почувствовала разницу, потому что в Австралии она подавала действительно хорошо. Вторая подача была, я думаю, такой же быстрой, как и первая. По-настоящему агрессивная.

Здесь, в Индиан-Уэллсе, у меня было несколько моментов в первом сете, а затем, думаю, во втором я начала действовать немного агрессивнее. Думаю, что после этого также нелегко найти ритм, если мы обе являемся теннисистками с хорошей подачей, и уже затем немного отстаем в счете.

Напомним, Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.