Назван боец, способный забрать пояс NAIZA у Су Йонга

Матч мейкер NAIZA Жандарбек Кисимов оценил ситуацию в дивизионе 61 кг:

«Су Йонг у нас, как криптонит, который может дать жару любому из дивизиона в 61 кг. Сула и Дастан, они оба достойны подраться с ним, но если он выиграет их обоих, то мое мнение, что его остановить может лишь Жуман Жумабеков»

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