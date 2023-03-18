Кудайбергенов за 8 секунд вырубил узбека на UAE Warriors
Казахстанец Рустем Кудайбергенов (6-2) на коротком уведомлении выступил на турнире UAE Warriors.
Его соперник был опытный узбек Ильхон Назимов (9-3). Таразцу понадобилось всего 8 секунд и один точный удар для того, чтобы завершить бой победой нокаутом.
Боец Alash Pride продлил свою победную серию до 4 боев. Он казахстанской лигой был признан лучшим бойцом 2022 года.
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