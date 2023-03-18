Кайсар проведет бой с Борщовым в UFC
Казах Максат Кайсар (9-2) проведет свой очередной бой в UFC против россиянина Вячеслава Борщева (6-3).
Поединок состоится в рамках турнира в Лас-Вегасе 20 мая.
Кайсар в последнем поединке уступил Рафе Гарсии (14-3) единогласным решением судей.
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