Рахмонов о возросшей популярности: «Приятно, конечно»

Боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал свою узнаваемость после победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285.

– В Казахстане тебя каждый узнает, а когда ты был в Турции, и несколько дней в США – насколько часто к тебе подходили?

– После боя многие, увидели, подошли и сфотографировались, узнавали. Было приятно, конечно. Раньше были закрытые турниры, из-за этого люди, возможно, не узнавали. Сейчас стало много подписчиков, своя аудитория подтягивается. Приятно, конечно», – сказал боец.

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