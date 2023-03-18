Рахмонов о встрече с министром спорта РК: «Я то ничего не просил, просто они хотели поддержать»

Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с министром спорта Казахстана Асхатом Ораловым.

- Ты встречался с министром спорта и он сказал даже, что на финансирование тебя берет. Громкое заявление для бойцов будущих, потому что, как я знаю, в Казахстане ММА государством не спонсировалось вообще.

– Нет, конечно, профессиональные спортсмены особо не спонсируются. Такого закона нет по идее. Я в любителях выступал, тогда была от государства какая-то поддержка. Вообще я считаю, что если от государства будет какая-то поддержка для профессиональных бойцов – потому что мы представляем Казахстан и потому что мы здесь живем. Мы с министром ним встретились, пообщались, познакомились. Я то ничего не просил, просто они хотели поддержать. Это все равно приятно, если хотят поддержать, то почему нет.

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