Рахмонов о контракте с UFC: «Вроде бы хорошие условия, но я заслуживаю намного большего»

Шестой номер рейтинга полусреднего веса UFC, боец из Казахстана Шавкат Рахмонов признался, что не до конца доволен текущими условиями своего контракта с промоушеном.

- Я так понимаю, после бонуса условия нового контракта крутые?

– Вроде бы хорошие условия. Но какие бы условия не предлагали, это по идее мало для такого боя. Хоть я и хорошие деньги получил, я заслуживаю намного большего. Просто не все люди, не все спортсмены, это понимают. В UFC тоже есть своя политика. Все не могу рассказать, – отметил Рахмонов в интервью «Вестнику ММА».

Напомним, за бой с Джеффом Нилом Рахмонов заработал 171 000$.

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