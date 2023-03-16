Шавкат Рахмонов о выборе соперников: «Я хочу титул, и чтобы быстрее это произошло вызываю бойцов, которые выше в рейтинге»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов о выборе соперников на следующий бой:

«Я не выбираю соперников. Я хочу привезти чемпионский титул в Казахстан, и чтобы это быстрее произошло я вызываю бойцов, которые выше меня в рейтинге. Но я без проблем могу подраться с бойцами, которые в рейтинге ниже, я в себе уверен»

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1 комментарий

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Verto
Одно из двух: или он не выбирает соперников, или кидает вызовы конкретно тем, кто выше в рейтинге. Но у него, чуднЫм образом, "получается" это одновременно.
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