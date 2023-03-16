Шавкат Рахмонов о выборе соперников: «Я хочу титул, и чтобы быстрее это произошло вызываю бойцов, которые выше в рейтинге»
Шавкат Рахмонов о выборе соперников на следующий бой:
«Я не выбираю соперников. Я хочу привезти чемпионский титул в Казахстан, и чтобы это быстрее произошло я вызываю бойцов, которые выше меня в рейтинге. Но я без проблем могу подраться с бойцами, которые в рейтинге ниже, я в себе уверен»
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