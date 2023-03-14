Резников о поражении Яна: «Пусть пока у хейтеров праздник, но скоро он закончится»

Боец ACA Артем Резников поддержал Петра Яна после поражения от Мераба Двалишвили.

«Петруха, как был один из лучших бойцов мира, так им и остается! Пусть пока у хейтеров праздник, но скоро он закончится!», – написал Резников в инстаграм.

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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