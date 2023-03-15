Нурберген Шарипов о своих планах: «Если выиграю, пойду в PFL, Bellator или UFC»

Казахстанский боец Нурберген Шарипов в интервью «Проспорт» поделился своими планами:

«Иншалла, если этот бой выиграю, то хочу поехать в США. У меня есть виза, поэтому подумываю над тем, чтобы отправиться заграницу и попробовать себя в одной из организаций – PFL, Bellator или UFC. Буду тренироваться, возможно, удастся выйти на замену, потому что сейчас многие бойцы находятся и тренируются в Америке. Недавно, Нурулло Алиев подписал контракт, поэтому если самому там находится, то легче подписать контракт»

16 марта в рамках лиги Mergen Шарипов подерется с Канатом Кельдибековым.

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»