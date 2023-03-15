Министр Спорта встретился с Шавкатом Рахмоновым

На приеме у Министра спорта Асхата Оралова побывал боец UFC Шавкат Рахмонов.

«Сегодня встретился с одной из главных звезд казахстанского спорта — Шавкатом Рахмоновым. Наш непобежденный боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников. Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам. Шавкат заставил весь мир говорить о Казахстане и этим шагом мы выражаем ему свою благодарность. Было очень приятно встретиться с ним лично. Желаю ему продолжить свою впечатляющую победную серию и достичь главной цели — завоевать чемпионский пояс UFC», – прокомментировал итоги встречи Министр.

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