Рахмонов о бое Эдвардс – Усман: «Все будет зависеть от Леона»

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Шавкат Рахмонов сделал прогноз на бой за титул UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом:

Не знаю, надо посмотреть. Я думаю, что Камару здесь фаворит. В своем последнем бою он выигрывал на протяжении большей части поединка. Все будет зависеть от Леона и от того, будет ли он в этот раз лучше защищаться от тейкдаунов. Если нет, то Усман победит, — сказал в беседе с журналистом Джеймсом Линчем Рахмонов.

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