Хирамагомедов о бое с Дауреном Ермековым: «Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим»

Российский боец ММА Гамзат Хирамагомедов прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Дауреном Ермековым на турнире Ural FC 2, который состоится 25 марта в Самаре.

«Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим. У нас ничейный счет в противостоянии. Мне кажется, что для всех, кто следит за индустрией ММА, этот бой будет очень интересным», – сказал Хирамагомедов.

Ранее между Ермековым и Фаридуном Одиловым произошла словесная перепалка и вызов на очный поединок. Хирамагомедов объяснил, почему он не вмешивался в их общение.

«Есть такое выражение: «Не хочется быть в каждой бочке затычкой». Если у них что-то личное, то пусть они между собой выяснят. Мне хочется решить все в своем противостоянии с Дауреном, причем сделать это тихо и молча. А то в прошлый раз у нас недоразумение получилось. С моей стороны идет молчание перед бурей», – добавил Хирамагомедов.

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