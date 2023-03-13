Артем Резников о поражении Яна: «Таиланд - не то место, где можно готовиться к серьезным боям. Ему нужно ехать в Дагестан или Осетию»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Петр выглядел сам не свой, то ли у него спала форма, то ли Мераб хорошо отработал, не дал ему ничего показать. Но мое личное мнение, так как я работал в Таиланде, я считаю, что Таиланд - не то место, где можно готовиться к серьезным боям. Это мое мнение.

Мне кажется, ему надо ехать в Дагестан или Осетию, бороться с ребятами своего роста, своего веса, со скоростными бойцами, потому что Мераб делал очень скоростные, резкие проходы. И в Таиланде тяжело тренироваться, тяжело пахать, потому что там постоянная жара.

После двух поражений надо было сойти с зоны комфорта, это мое мнение, может, я ошибаюсь. Раньше он сносил бойцов, а после двух таких боев я бы съездил на Кавказ побороться. Когда Петя съездил в Дагестан, мы видели, как он отработал первый бой со Стерлингом», – сказал Резников в интервью «СЭ».

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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