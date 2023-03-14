Балауса Муздиман вспомнила сборы с Мейвейзером перед вторым профи-боем: «В зале с тобой вместе тренируются мировые звезды, пашут наравне с тобой»
Балауса Муздиман перед своим вторым боем в профи-боксе вспомнила о сборах в Америке в зале Мейвейзера:
«США с Казахстаном в плане профи-бокса, как небо и земля. В зале с тобой вместе тренируются мировые звезды, пашут наравне с тобой. Вместе со мной в зале были сам Мейвезер, Кроуфорд, Джошуа. Ты смотришь на них и понимаешь, что они отличаются своим подходом от наших боксеров. В целом прошла очень хороший кемп, там много сильных спарринг-партнеров, больше профессионализма. У нас в стране больше уклон к советской школе бокса, к любительскому, Америка же – это родина профи-бокса»
21 марта Балауса подерется с Зухрой Исраиловой.
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