Балауса Муздиман вспомнила сборы с Мейвейзером перед вторым профи-боем: «В зале с тобой вместе тренируются мировые звезды, пашут наравне с тобой»

Балауса Муздиман перед своим вторым боем в профи-боксе вспомнила о сборах в Америке в зале Мейвейзера:

«США с Казахстаном в плане профи-бокса, как небо и земля. В зале с тобой вместе тренируются мировые звезды, пашут наравне с тобой. Вместе со мной в зале были сам Мейвезер, Кроуфорд, Джошуа. Ты смотришь на них и понимаешь, что они отличаются своим подходом от наших боксеров. В целом прошла очень хороший кемп, там много сильных спарринг-партнеров, больше профессионализма. У нас в стране больше уклон к советской школе бокса, к любительскому, Америка же – это родина профи-бокса»

21 марта Балауса подерется с Зухрой Исраиловой.

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