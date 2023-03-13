Шарипова проведет бой в Таразе за титул

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова анонсировала свой следующий бой:

«Бой в родном городе Таразе 20 мая, на «Тараз-Арена», против чемпионки Малави Рут Чисейл. Бой будет титульным! Победитель станет обязательным претендентом на бой с Кэти Тейлор за титул Абсолютной чемпионки мира»

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