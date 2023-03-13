Шарипова проведет бой в Таразе за титул

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова анонсировала свой следующий бой:

«Бой в родном городе Таразе 20 мая, на «Тараз-Арена», против чемпионки Малави Рут Чисейл. Бой будет титульным! Победитель станет обязательным претендентом на бой с Кэти Тейлор за титул Абсолютной чемпионки мира»

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом