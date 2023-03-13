Аида Сатыбалдинова: «Сапиев никогда не признается, что повлиял на травлю Зелимханова»

Проживающая в США боксерша из Казахстана Аида Сатыбалдинова прокомментировала информацию об отчислении молодого бойца Зелимханова из колледжа и причастности к этому Серика Сапиева.

Напомним, конфликт между Сапиевым и Мусихановым произошел на турнире в Алматы в конце февраля. Спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона по боксу на ковер, когда он остался без мяча: Сапиеву это не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

– Рассмотрим два варианта. Первый вариант: допустим Серик ни к чему не причастен, допустим руководители колледжа не звонили с подачи Серика к Зелимхану, не говорили забрать документы, ничего не говорили об отчисления. И рассмотрим второй вариант, где все же произошло влияние Серика Сапиева. Вы реально верите в то, что Серик скажет: «да это я поспособствовал, чтобы проучить молодого наглеца, который посмел мне, олимпийскому чемпиону возражать». Ну, конечно же, нет. Никогда не признается и это очевидно. Это как самому себе рыть яму.

Но практику «бей своих, чтоб чужие боялись» никто не отменял. В следующий раз другие спортсмены будут боятся рта раскрыть. В принципе, что зачастую и происходит в казахстанском спорте. Я знаю о чем говорю. Как никак с 13 лет в спорте. У единиц спортсменов хватает смелости противостоять ситуациям, где присутствует несправедливость.

– Он [Серик Сапиев] знал и видел как многие нападают за Зелимхана и его тренера. Я вам даже больше скажу, Александр выезжал из Капчагая в Астану чтобы поговорить с Сериком. Но Серик не хотел с ним разговаривать. Может и об Серик скажет, что ничего не знал, ничего не видел и ничего не слышал?! Он обратился к народу только после моего второго видео, где я сказала, что Серик мог давно уладить этот конфликт. если ли бы я не подняла шумиху вокруг этой ситуации. Серик и дальше бы молчал, ну и соответственно ребятам было бы хуже.

У меня всегда возникает вопрос, почему нужно доводить ситуацию до предела. Почему нельзя решить все по-доброму ? Хотя я знаю почему, зная наш менталитет, нужно показать силу своего авторитета. Готова по приезду в Казахстан, ответить на все вопросы, а также перед законом если на то будут причины. Поэтому приеду не с пустыми руками, а со всеми доказательствами, – сказала спортсменка.

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