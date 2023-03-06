Рамазан Исмаилов: «Рахмонов задушил Нила, как старший брат младшего в песочнице»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, оценил победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом на UFC 285.

– Очень красивый бой, была интрига. Нил неплохо боксировал и попадал с рук. Рахмонов сближался, чтобы пробивать с колена, но Нил накидывал удары и потряс его. Комментаторы говорили, что мы увидим бой, который похож на поединок Чимаев – Бернс. Шавкат пропустил, потерялся, потом попал сам. Бой держал в напряжении все время.

Но нужно учитывать, что Нил не сделал вес, два килограмма – это большое преимущество. Возможно, если бы он согнал эти два килограмма, то задышал бы после первого раунда. Я увидел, что либо Нил хорошо защищается от борьбы, либо Шавкат оставил ее на втором плане и занимался ударными дисциплинами. Я думал, что Рахмонов его переведет. Но в стойке Шавкат задушил Нила, как старший брат младшего в песочнице.

- После боя Рахмонов сказал, что готов к титульному бою. Он готов?

– Если человек готов ментально, то да. Он пашет, у него ни одного поражения. Например, я не давал шансов Леону Эдвардсу, но он нокаутировал Камару Усмана. Рахмонов тоже может выиграть у любого из них. Усердие бьет талант. Шавкат уже в топах, пора давать ему претендентский бой. У него уже пять побед в UFC. Будем болеть за нашего казахского брата, — сказал Рамазан Исмаилов.

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