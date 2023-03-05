Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова: «Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом.

«Шавкат уникален. Просто яркий жесткий бой, не менее яркая развязка. Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона. Настоящий красавчик. Больше нечего сказать», – сказал Нурмаганбетов «Чемпионату».

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

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