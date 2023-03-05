Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова: «Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона»

Теги UFC MMA Петр Ян Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Спорт Казахстана

Кайрат Нурмаганбетов, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом.

«Шавкат уникален. Просто яркий жесткий бой, не менее яркая развязка. Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона. Настоящий красавчик. Больше нечего сказать», – сказал Нурмаганбетов «Чемпионату».

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

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