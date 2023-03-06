Шавкат Рахмонов: «Я не сдаюсь, пока душа не покинет тело»

Шавкат Рахмонов после победы над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285 дал интервью британской телеведущей BT Sport и модели Каролин Пирс.

- Шавкат, поздравляю! Ты все еще непобедимый, удушающий в стойке в карде Джон Джонса в его стиле. Это совпадение или ты спланировал?

– Это не совпадение, но на тренировке я несколько раз это делал. Я не думал, что так получится. Я был готов драться как в стойке, так и в партере. Слава Богу, что победил! Мой соперник был очень сильным, но так же очень тяжелым - он провалил взвешивание...

- Было ли мотивацией, что он не сделал вес и этим самым поступил некрасиво?

– Я все понимаю, он тоже человек, но перевес в два килограмма — это много для профессионального спорта. У меня был вариант отказаться от поединка, потому что это не 100-200 грамм, а достаточно большой перевес. Но мои болельщики в Казахстане ждали этого боя, поэтому сделал все, что мог.

- Ты обратился к Колби Ковингтону со словами «готовься» и хочешь еще получить титульный бой. Что дальше?

– Если дадут титульный бой, будет хорошо. Если Усман подерется с Эдвардсом, то где-то в октябре в Дубае или Абу-Даби можно организовать такой поединок с победителем. Посмотрим, время покажет, я готов к титульному бою.

- Как думаешь, кто победит в трилогии Усман - Эдвардс?

– Не знаю, прогноз не хочу давать, но готов выйти против обоих.

- Впервые с 2018 года ты дошел до третьего раунда. Для тебя важно, чтобы бой не закончился судейским решением?

– Не было таких мыслей. По правде говоря, думал про Нила, вот железный человек - я провел ему десять очень сильных ударов по корпусу, а он выстоял. Он и меня бил, но я терпел и готов был идти до конца. Я не сдаюсь, пока душа не покинет тело.

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