Фаниль Рафиков о поражении Петра Яна: «Он всем и все уже доказал»

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Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков в своих социальных сетях высказался о поражении Петра Яна от Мераба Двалишвили: 

«У победы много отцов, поражение – всегда сирота. Петр Ян всем и все уже доказал, и показал. Пацан с маленького города заставил влюбить в себя миллионы, он уже в истории и те, кто сейчас пишет, что он уже не тот. Вы не знаете, через что проходит боец»

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1 комментарий

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realsila
ни одной защиты, и все доказал?
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