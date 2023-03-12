Фаниль Рафиков о поражении Петра Яна: «Он всем и все уже доказал»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков в своих социальных сетях высказался о поражении Петра Яна от Мераба Двалишвили:

«У победы много отцов, поражение – всегда сирота. Петр Ян всем и все уже доказал, и показал. Пацан с маленького города заставил влюбить в себя миллионы, он уже в истории и те, кто сейчас пишет, что он уже не тот. Вы не знаете, через что проходит боец»

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом