Исмагулов объявил новости о следующем бое

Боец UFC Дамир Исмагулов у себя в социальных сетях разместил видео с тренировки с подписью:

«Июнь. UFC»

Дамир в январе объявил о завершении спортивной карьеры, однако решил доработать контракт с UFC до конца, проведя еще один бой.

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