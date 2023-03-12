Исмагулов объявил новости о следующем бое

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Боец UFC Дамир Исмагулов у себя в социальных сетях разместил видео с тренировки с подписью:

«Июнь. UFC»

Дамир в январе объявил о завершении спортивной карьеры, однако решил доработать контракт с UFC до конца, проведя еще один бой.

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