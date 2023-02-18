Боец UFC Дамир Исмагулов: «Ждем дату боя и имя соперника»

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Боец MMA Дамир Исмагулов рассказал о возобновлении подготовки к бою в UFC.

«Иногда нужно перезагрузиться😉 мы снова в строю и снова в работе, ждем дату боя и имя соперника», – написал Исмагулов в инстаграм под видео с тренировкой в зале.

В декабре прошлого года Исмагулов объявил о завершении карьеры в UFC, однако позже решил продолжить выступление в промоушене. 

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