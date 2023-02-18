Дамир Исмагулов о словах менеджера: «Я еще не все сказал в UFC»
Менеджер Дамира Исмагулова Саят Абдрахманов в интервью сказал о том, что предлагал бойцу перейти в другую лигу, где он получит больше привилегий, не же ли в UFC.
Боец отреагировал в своих социальных сетях:
«Я еще не все сказал в UFC. То, что мне предписано, от меня не уйдет».
Исмагулову остался один бой по контракту в сильнейшей лиге мира.
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