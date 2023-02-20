Менеджер Исмагулова: «Если бы Дамир поговорил со мной, то не ушел бы из UFC»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца MMA Дамира Исмагулова, признался, что узнал об уходе своего бойца из смешанных единоборств из социальных сетей.

«Да, я тоже узнал об этом в социальных сетях, как и все остальные. Если бы он со мной это обговаривал, может, этого и не было. Произошло ли это на эмоциях? Практически все завершения карьер в MMA происходят на эмоциях. Я всегда относится к этому, так сказать, негативно. Его контракт? Факт в том, что у него закончился по сроку контракт, но остался еще один бой. И у UFC была опция продления с учетом того, что из-за травмы он снялся. Мы были в том положении, чтобы попросить его отпустить. И он стал бы свободным агентом. Но так как он захотел провести еще один поединок, UFC продлили контракт на небольшой срок», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Напомним, Исмагулов объявил о завершении карьеры после поражения от россиянина Армана Царукяна, однако вскоре заявил, что готов провести еще один бой.

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»