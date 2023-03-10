Игра NAIZA Fight вошла в топ приложений

ММА игра Naiza Fight разработанная казахстанской компанией DAR с прототипами звезд промоушена вошла в TOP Charts лучших игр для мобильных устройств.

Сейчас опережает NAIZA только FIFA 2023.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом