Игра NAIZA Fight вошла в топ приложений

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

ММА игра Naiza Fight разработанная казахстанской компанией DAR с прототипами звезд промоушена вошла в TOP Charts лучших игр для мобильных устройств.

Сейчас опережает NAIZA только FIFA 2023.

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