Чемпион NAIZA Кабардиев назвал самого недооцененного бойца лиги

Чемпион NAIZA в лёгком весе Магомед Кабардиев назвал самого недооценного бойца лиги:

«Диас Еренгаипов – один из самых недооцененных бойцов. 18 марта все покажет», – приводит слова чемпиона NAIZADAI.

Диас 18 марта проведет бой против китайца Санлана за пояс чемпиона в легчайшем весе.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом