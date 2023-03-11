Чемпион NAIZA Кабардиев назвал самого недооцененного бойца лиги

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Чемпион NAIZA в лёгком весе Магомед Кабардиев назвал самого недооценного бойца лиги:

«Диас Еренгаипов – один из самых недооцененных бойцов. 18 марта все покажет», – приводит слова чемпиона NAIZADAI.

Диас 18 марта проведет бой против китайца Санлана за пояс чемпиона в легчайшем весе.

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