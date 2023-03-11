Веретенников узнал новую дату дебюта в американской лиге

Казахстанский боец Николай Веретенников дебютирует в американской лиге UFL 13 мая.

Его дебютный бой должен был состояться в феврале, однако во время подготовки казахстанец заболел.

Веретенников является чемпионом другой американской лиги FURY FC. Свой последний бой провел в DWCS, проиграв решением.

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