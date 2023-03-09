Нурбек Карабала о переговорах с UFC: «Будем чаще контактировать»

Президент лиги NAIZA в интервью «Вестнику ММА» рассказал о переговорах с UFC о турнире в Казахстане:

«Переговорили с Даной Уайтом по некоторым моментом, думаю, в дальнейшем будем чаще контактировать. Переговоры по турниру в Казахстане? Дана – это лицо Лиги, он делает шоу, принимает решение, но переговоры нужно вести с целым рядом людей, и в нам удалось попасть в этот круг»

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»