Президент NAIZA о бое Жанибекуулу – Аббасов: «Каныбек провел в лиге около 10 боев, и кто, как не он достоин такого поединка»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о решении организовать бой Каныбека Жанибекуулу – Наримана Аббасов:

«Каныбек -топовый боец этого дивизиона, он должен был драться за пояс с Николаем Самусевым в 65 кг, но из-за проблем с весосгонкой перешел в 70 кг. Он интересно начал, провел

жаркий бой с Фанилем, посадил его на пятую точку, но проиграл. В последнем боя выиграл Туякова, который является достаточно сильным бойцом. У него очень большой бекграунд, считаю, что у Каныбека есть шансы одержать победу в бою с Аббасовым. Уверен, что бой получится жарким и конкурентным. Многие пишут, почему не казахстанский боец? Мы международная лига, Каныбек провел более 10 боев у нас, и кто, как не он достоин этого боя»

Также Нурбек отреагировал на предложении со стороны болельщиков дать этот бой Азамату Бакытову:

«Многие пишут про Азамата Бакытова, я не в курсе дерется он сейчас или нет, да и нет уверенности, что он сгонит вес в такие короткие промежутки. У нас в карде специально стоят бойцы, на которых мы расчитываем в случае проблем с одним из бойцов главных поединков. На меня вышло 5-6 бойцов из Америки, России и Казахстана, которые заявили, что готовы выступить в бою с Аббасовым. Мы с командой посчитали, что Каныбек будет лучшим вариантом».

Жанибекуулу – Аббасов возглавили турнир NAIZA 50 на турнире в Астана 18 марта.

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