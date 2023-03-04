Хирамагомедов попросил реванш с Ермековым: «Хочу это противостояние, сделайте мне бой»
Лига URAL FC анонсировала выступление на турнире в Самаре казахстанского бойца, чемпиона Eagle FC Даурена Ермекова.
На этот анонс отреагировал соперник Даурена по титульному бою в лиге Хабиба Гамзат Хирамагомедов:
«Я хочу это противостояние, сделайте мне бой», – обратился российский боец к лиге.
Последний бой между этими бойцами в Актау завершился досрочной победой Ермекова.
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