Хирамагомедов попросил реванш с Ермековым: «Хочу это противостояние, сделайте мне бой»

Лига URAL FC анонсировала выступление на турнире в Самаре казахстанского бойца, чемпиона Eagle FC Даурена Ермекова.

На этот анонс отреагировал соперник Даурена по титульному бою в лиге Хабиба Гамзат Хирамагомедов:

«Я хочу это противостояние, сделайте мне бой», – обратился российский боец к лиге.

Последний бой между этими бойцами в Актау завершился досрочной победой Ермекова.

Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила

«Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке». Адиль Боранбаев о Рахмонове, боях с Аббасовым и предстоящем турнире в Ташкенте

Нурбек Карабала: «Турнир UFC может пройти в Казахстане. Со стороны UFC люди не против»